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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

17.02.2025 16:04
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 18 Şubat Salı yani yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlanacak olan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zelenskiy'nin Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaret hakkında bilgi verdi. Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna erdoğan zelenski
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