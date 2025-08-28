HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayiinde destan yazıldığını ifade etti. Erdoğan açıklamasında "Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalamayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

MUHALEFETE TEPKİ

"Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığı'ndayız. 2 gün sonra 30 Ağustos'un 103'üncü yıl dönümünü kutluyor olacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu kutlu günleri geçirmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Destan yazıyoruz diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar" 1

"ENDİŞE VE TELAŞ İÇİNDE BİZİ YAKALAMAYA ÇALIŞYORLAR"

Şuan güçlü ve büyük Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum. Sizlere bakınca Çakabey'i, Kaptan Derya'yı hatırlıyorum. Türk savunma sanayii her alanda destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalamayacaklar.

Filistin'den Suriye'ye ne kadar sıkıntı çeken kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik.

"ASLINA SADIK KALARAK YENİLEDİK"

Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara, edeple söylüyorum, kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslında sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla buluşturduk."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildiOsmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği!İşte WhatsApp'ın yeni özelliği!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.