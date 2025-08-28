Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

MUHALEFETE TEPKİ

"Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığı'ndayız. 2 gün sonra 30 Ağustos'un 103'üncü yıl dönümünü kutluyor olacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu kutlu günleri geçirmiyoruz.

"ENDİŞE VE TELAŞ İÇİNDE BİZİ YAKALAMAYA ÇALIŞYORLAR"

Şuan güçlü ve büyük Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum. Sizlere bakınca Çakabey'i, Kaptan Derya'yı hatırlıyorum. Türk savunma sanayii her alanda destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalamayacaklar.

Filistin'den Suriye'ye ne kadar sıkıntı çeken kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik.

"ASLINA SADIK KALARAK YENİLEDİK"

Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara, edeple söylüyorum, kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslında sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla buluşturduk."