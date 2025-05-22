Cumhurbaşkanı Erdoğan 'El ele verelim' diyerek çağrıda bulundu! CHP'nin ne diyeceği merak konusu olmuştu... Art arda açıklamalar geldi

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa ile ilgili olarak CHP'ye çağrıda bulunmuştu.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE 'YENİ ANAYASA' ÇAĞRISI: "GELİN EL ELE VERELİM"

Erdoğan, "Bununla ilgili bazı arkadaşlarımıza görevler de verdik. Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için hiçbir sebep yok" demişti.

"TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DERDİM YOK"

Yeni anayasayı kendileri için istemediklerini de vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ERDOĞAN'A İLK YANIT GELDİ

Erdoğan'ın bu çıkışı çok konuşulurken, CHP'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan katıldığı yayında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN: "ANAYASAYI TANIMAYAN ADAMLA ANAYASA YAPILMAZ"

Bakan yaptığı açıklamada "Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz. Anayasayı tanımayan, AYM kaldırılsın diyen kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz. Siz hem anayasal sistemi zorlayacaksınız hem de sonra bizimle beraber anayasa yapalım. Anayasa yapmanın bu iktidarla bir anlamı yok. Şu an ki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor. Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz" şeklinde konuştu.

"KENDİ YAPTIĞIN ANAYASA'YA GÖRE BİR DAHA ADAY OLMA İMKANIN YOK"

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır da 'Tekrar aday olmak gibi bir derdim yok' ifadesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Başarır, "Bir daha aday olmayacağım, diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın Anayasa'ya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten" ifadelerine yer verdi.