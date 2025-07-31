Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin devletini tanıma adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz, Macron'u arayarak tebrik ettim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gabon Cumhurbaşkanı Nguema ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz"

"Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayret göstereceğiz"