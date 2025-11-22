HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da! Etiyopya Başbakanı Ali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti" denildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

