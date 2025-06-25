Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Hollanda Başbakanı Dick Schoof’u kabul etti.



Kabulde Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Hollanda ile çok iyi düzeyde olan ilişkilerini iş birliği potansiyellerini değerlendirerek daha da geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Schoof’u NATO Zirvesi’ndeki başarılı ev sahipliği ve zirve organizasyonunu nedeniyle tebrik etti.



Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

(DHA)