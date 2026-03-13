HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'ye yüklendi: "Maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi"

Son dakika haberi: Cerrahpaşa'da temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yüklenerek "İBB 2019'dan sonra görevini yapmadı. Proje temel atmama, bahane siyasetinin kurbanı oldu" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB ye yüklendi: "Maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi" 1

"ATATÜRK'Ü DİLLERİNDEN DÜŞÜRMEYENLER GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN MİRASINA SAHİP ÇIKMADI"

Erdoğan'ın konuşmasında şu mesajları dikkat çekti:

  • İBB 2019'dan sonra görevini yapmadı. Proje temel atmama, bahane siyasetinin kurbanı oldu. İBB maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi. İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ü güya dillerinden düşürmeyenler Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı, sırtlarını döndü. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB ye yüklendi: "Maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi" 2

