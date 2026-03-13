Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'ye yüklendi: "Maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
"ATATÜRK'Ü DİLLERİNDEN DÜŞÜRMEYENLER GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN MİRASINA SAHİP ÇIKMADI"
Erdoğan'ın konuşmasında şu mesajları dikkat çekti:
- İBB 2019'dan sonra görevini yapmadı. Proje temel atmama, bahane siyasetinin kurbanı oldu. İBB maalesef yükündürüklerin hiçbirini yerine getirmedi. İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ü güya dillerinden düşürmeyenler Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı, sırtlarını döndü. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik.
