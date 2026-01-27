HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmeden kısa süre önce Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüşmüştü.

Mustafa Fidan

Suriye ve İran konusunda gerilimin arttığı günlerde diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞMEDE SURİYE VE GAZZE KONULARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN TRUMP, KISA SÜRE ÖNCE ŞARA'YA TELEFONDA KONUŞMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'la görüşmesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda bir görüşme yapmıştı.

