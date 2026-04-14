Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Magyar arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar ile görüştü. Yapılan görüşmeye ilişkin olarak İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Oğlum liseye gidiyordu" dedi, 20 yaşında olduğu ortaya çıktı"Oğlum liseye gidiyordu" dedi, 20 yaşında olduğu ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyorGülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

