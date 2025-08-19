HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştü
Recep Demircan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

UKRAYNA VE RUSYA ELE ALINDI

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldiCHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi
Rize'de köyde yürürken arı soktu, hayatını kaybettiRize'de köyde yürürken arı soktu, hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.