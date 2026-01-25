HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde otomobil körüden uçtu, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu.

Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu 1’i ağır 4 kişi yaralandı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Y, A.K, Y.E.Ç, M.Y. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu 1’i ağır 4 kişi yaralandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak’ta eski Başbakan el-Maliki yeniden başbakanlık adayı gösterildiIrak’ta eski Başbakan el-Maliki yeniden başbakanlık adayı gösterildi
Nişanda kadına taciz sonrası ortalık karıştı! Yaralılar ve gözaltı varNişanda kadına taciz sonrası ortalık karıştı! Yaralılar ve gözaltı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.