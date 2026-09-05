HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlendirmeler Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararlara göre 12 ülkeye büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlendirmeler Resmi Gazete'de
Ufuk Dağ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 ülkeye yeni büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlendirmeler Resmi Gazete de 1

Buna göre; Türkiye’nin Burundi Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alınırken, yerine Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı. Türkiye’nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy da merkeze alındı. Filipinler Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan, Umman Büyükelçiliği'ne İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani, Namibya Büyükelçiliği'ne Fikriye Aslı Güven atandı. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan getirildi. Gambiya Büyükelçiliği'ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen, Mozambik Büyükelçiliği'ne ise Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafoğlu İnam atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Batı ve Orta Afrika) İkili İlişkiler Genel Müdürü (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Volkan Işıkcı, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Sadık Babür Girgin, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Yönet Can Tezel, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Suriye) Rıza Hakan Tekin atandı. Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Esin Çakıl, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü'ne Ertan Yalçın, Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne Ülkü Kocaefe, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Kuzeydoğu Akdeniz) Levent Eler getirildi. Personel Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Başkanı Tufan Büyükuzun, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü'ne Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Polat Safi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özgür, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Burcu Aykut atandı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da otel yangını! Çok sayıda yaralı varİstanbul'da otel yangını! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete cumhurbaskani recep tayyip erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.