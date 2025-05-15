Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediyelerde yetki paylaşımı' çıkışı kulisleri hareketlendirdi! Cem Küçük'ten dikkat çeken öneri... Bir bakanlığın adını verdi: "İmar işleri tamamen verilebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında belediyelerle ilgili önemli bir çıkış yaptı.

Yerel yönetimlerle ilgili olarak yeni bir düzenlemenin sinyalini veren Erdoğan, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır" dedi.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Erdoğan'ın bu çıkışının ardından kulisler de hareketlendi. Kulislerde AK Parti'nin konu özelinde yasal düzenleme hazırlığı içinde olduğu değerlendirildi.

PEK ÇOK ALANDA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Alınan bilgiye göre, Erdoğan’ın belediyelerle ilgili bahsettiği ihtiyaç ve aksaklıklara karşılık gelecek bir düzenleme, bir süredir Erdoğan ve yakın kurmaylarının gündeminde. Bu konuda yürütülen çalışmada sona gelinmediği için çerçeve netleşmemiş durumda. Ancak belediyelerin imar planlamalarından bütçe kullanımına kadar pek çok alanda değişikliler yapılması, bu alanlardaki yetkilerinin sınırlandırılması gündemde.

BELEDİYE BAŞKANLARININ YETKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Belediye başkanlarının yetkilerinin de gözden geçirilebileceği de konuşulan konular arasında bulunuyor. Yine belediye harcamalarına ilişkin de yeni bir denetim yapısının kurulabileceği değerlendiriliyor.

YETKİ KARMAŞASININ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki yetki karmaşasının kentsel dönüşüm çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülüyor. AK Parti kurmayları bu yönde de düzenlemeler yapmayı planlıyor.

CEM KÜÇÜK'TEN 'ÇEVRE BAKANLIĞI' ÇIKIŞI

Gazeteci Cem Küçük de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EKOL TV yayınında konuşan Küçük, "Orada Erdoğan'ın bir öz eleştirisi var bence. 'Parti ayırmıyorum' dedi. 'Bütün belediyelerde sistemsel sorun var bu da yozlaşmaya yol açıyor' dedi. Hakikaten de bugün belediyelerde yozlaşma oluyor yönetimsel anlamda" dedi.

"BENCE İMAR İŞLERİ TAMAMEN ÇEVRE BAKANLIĞINA VERİLEBİLİR"

Küçük açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bence imar işleri tamamen çevre bakanlığına verilebilir. Beyoğlu'nda bir gece kulübünde yangın oldu. İlçe diyor ki bizim alakamız yok. İl diyor ki benim alakam yok. Öbürü diyor çevre bakanlığı... Bunların netleşmesi lazım. Bolu'da yangın bir türlü anlaşamadık hiçbirimiz"