Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması sırasında mikrofon kapandı! İletişim Başkanlığı nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Filistin zirvesinde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında mikrofon kapandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, konferanstaki konuşmaların 5 dakikayla sınırlı tutulduğunu, teknik düzen gereği mikrofonun süre sonunda otomatik kapandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması sırasında mikrofon kapandı! İletişim Başkanlığı nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda konuştu.

Dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, "Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Ancak tüm dünyaya Gazze mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında mikrofonun kapanması dikkat çekti. Erdoğan’ın konferanstaki konuşmasının 5 dakika sınırı nedeniyle kesildiği, aksi bir durum söz konusu olmadığı bildirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu’nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."

