Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de kamu görevlileri için 2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yeni üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı ve üyelerine ilişkin karar duyuruldu.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı ve üyeleri şu isimlerden oluşacak;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete de yayımlandı 1

ÇEŞİTLİ BAKANLIK VE BAŞKANLIKLARA ÇOK SAYIDA ATAMA

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bakanlık ve başkanlıklara da çok sayıda atama yer aldı.

Kararlar Resmi Gazete'nin 18 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

