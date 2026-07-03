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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

İletişim Başkanılığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ: SAVUNMA SANAYİİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü 1

NATO ZİRVESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın daha da kuvvetlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

Deniz Göktaş tutuklandı, Ankara'da hava trafiğine NATO kısıtlaması ve Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara uyarı... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Giorgia Meloni
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