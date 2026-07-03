Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

İletişim Başkanılığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ: SAVUNMA SANAYİİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti.

NATO ZİRVESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın daha da kuvvetlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır