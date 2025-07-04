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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya barış merkezi olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya barış merkezi olacak"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ndeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya barış merkezi olacak" 1

"Toplantımızın Hankendi şehrinde düzenlenmesi zirveye ayrı bir anlam kazandırıyor. Kafkasya barış merkezi olacak. Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya barış merkezi olacak" 2

Avrupa'da 5’inci, dünyada 11’inci sıradayız.

100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi daha yukarı taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Teşkilatımızın 10 yılını şekillendirecek Stratejik Hedefler 2035 belgesinin bizler için yol haritası sunacağını düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan cumhurbaşkanı erdoğan
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