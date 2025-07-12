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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızılcahamam'ı pilot ilçe yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada "Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Kızılcahamam sıfır atıkta öncü ilçe oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızılcahamam'ı pilot ilçe yaptık"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul ve Ankara'dan sonra bizim 3'üncü evimizdir. Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. İlçemize çok önemli değer ve vizyon katan bu eserler, şimdiden hayırlı olsun. Sıfır atık projelerimizle, yeşil yürüyüş yolu projelerimizle Ankara'yı yaşanabilir, bir dünya şehri yapıyoruz.

"PİLOT İLÇE YAPTIK"

Kızılcahamamlılar vatanperverdir, milli ve yerlidir. İstanbul ve Ankara'dan sonra bizim 3'üncü evimizdir. Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Kızılcahamam sıfır atıkta öncü ilçe oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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