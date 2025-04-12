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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrası yeni hamle: Pervin Buldan duyurdu

Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme gerçekleştirdiği DEM Parti heyeti, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecek. Görüşmede hukuki zeminde atılacak adımların ele alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrası yeni hamle: Pervin Buldan duyurdu
Mustafa Fidan

İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilerleyen süreçte adımlar hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinden Pervin Buldan önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşeceklerini açıkladı. Buldan, görüşmede demokratik siyasetin güçlenebilmesi için Meclis'te atılacak yasal adımların masaya yatırılacağını söyledi.

Özellikle infaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıklar ilk sırada yer alacak. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi de yine talepler arasında.

BULDAN: ''TARİHİ BİR GÖRÜŞME''

Katıldığı bir yayında konuşan Pervin Buldan, Erdoğan'la randevuyu ''tarihi bir görüşme'' olarak değerlendirdi. Süreçten çok umutlu olduğunu söyleyen Buldan "Kısa sürede adımlar atılacak inanıyorum. Sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara, parlamentonun devreye girmesine ihtiyaç var." diye konuştu. DEM heyetinin önümüzdeki hafta yapacağı temasların ardından 4. kez İmralı'ya gitmeyi planlıyor.

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PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Sürecin bundan sonrakı aşamasında beklenense terör örgütünün fesih kongresini toplaması ve silah bıraktığını ilan etmesi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarında vakit kaybetmeden bu adımın atılması gerektiğini vurguladı.

Ankara'da gözler bu ay sonuna kadar yaşanacak gelişmelerde.

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Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan erdoğan DEM Parti
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