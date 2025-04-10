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Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme öncesi DEM heyetinden açıklama: "Çok daha hızlı ve nitelikli devam edecek"

İmralı süreci boyunca TBMM'de siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Görüşme öncesi heyetten açıklamalar geldi.

Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme öncesi DEM heyetinden açıklama: "Çok daha hızlı ve nitelikli devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek. Görüşmenin saat 13.30'da başlayacağı belirtildi.

"İNANIYORUM Kİ SÜREÇ ÇOK DAHA HIZLI VE NİTELİKLİ ADIMLARLA DEVAM EDECEK"

Görüşmenin öncesinde heyet kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder şöyle konuştu:

“Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyorum ki bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecek. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık. Herkes de öyle davrandı herkese minnettarız.”

"YAZILI AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ"

Pervin Buldan ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik bugün sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder Pervin Buldan
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