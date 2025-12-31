Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla telefonla bağlanarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİĞE YENİ YIL KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Türk silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, Topçu ve Füze Komutanlığı'nda görevli kahraman askerlerimizi, değerli kursiyerlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir yılı geride bırakırken büyük umut ve hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsınızda tüm değerli mehmetçiğimizi ve ailemizin yeni yılını tebrik ediyoruz. 2026 yılının kahraman ordumuzla birlikte tüm güvenlik birimlerimiz için hayırlı vesile olmasını temenni ediyoruz."

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETME HEDEFİNİ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Şanlı hilalimizin göklerde dalgalanması için gözleirni kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu uğurda bedel ödeyen gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın yeni yılını gönülden kutluyoruz.

Bölgemizde istikrarın hakim olması için yoğun mücadele içindeyiz. Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme hedefini bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabında, Polatlı'da düzenlenen törenle ilgili paylaşıma yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile yılın son… pic.twitter.com/qirhLxJn6F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2025

BAKAN GÜLER: "HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDE TERÖR FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNE İZİN VERİLMEYECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG'nin 10 Mart mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmesi sürecin başarısı için gerekliliktir" dedi. Güler, bölgedeki hiçbir terör örgütü faaliyetinin sürdürülmesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Mi,lli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de varlşığını sürdüren terör örgütü SDG hakkında, "10 Mart mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmesi sürecin başarısı için gerekliliktir" ifadesini kullandı. Güler, SDG'nin Suriye merkezi yönetimiyle varılan mutabakat koşullarına uyması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan, PKK, YPG ve SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede terör faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.