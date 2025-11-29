Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Propgamı'nda konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri münasebetiyle bugün sizinle beraberiz. Özellikle İstanbul ve diğer şehirlerden propgramımıza teşrif eden tüm misafirlere teşekkür ederiz. Emeği geçen her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı yerlerinde akademik faaliyetler icra eden, alın ve fikir terini ilim için akıtan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Üç kategoride ödüllerini takdim ettiğimiz akademisyenlerimizi tebrşik ediyorum.

Büyük ödül sahibi hocamız, aynı zamanda vakıf tarafından beş milyon TL ödülle mükafatlandırıldı. Diğer hocalarımız da 2'şer milyon ödül aldı. Bunlar bizim için gurur vesilesi. Hem yeni hem nitelikli eserleriyle bir yandan bilime katkı yapan bir yandan gelecek çalışmaların önünü açan ilim erbablarımıza şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınıza bereket ihsan eylesin.

"NEDEN BİZİM BİL NOBEL'İMİZ OLMASIN?"

Başvuruları çok titiz şekilde değerlendiren sekreteryalarımıza, kurullarımıza, hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

Şunun altını çizmek istiyorum. İlim yaymaya teşebbüs her propgramda katlanarak aryıor. Her dalda bu yıl 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin gelecek yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendik. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum.

İlim Yayma Ödülleri'nin amacı ilk etapta iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir etmektir. Fakat hayata uzanmayan, insana ve topluma dokunmayan bilginin netice vermediği de bilinen bir hakikattir. İlim Yayma Vakfı'nı da bu açıdan son derece değerli bulduğumu bildirmek isterim.

"VİCDANLI NESİLLER İÇİN BAŞLATILAN BU HAREKET HEMEN HER ALANDA MEYVELERİNİ VERDİ"

2007'de dualarla ebediyete uğurladığımız Sabahttin Zaim hocamız değerli hocalarımızdan birisidir. İmkanı olmayan pekçok gencimizin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Amacı, peygamber efendimizin ahlakıyla büyümüş güzel gençler yetiştirmekti. Köklerinden tarihinden, inanç ve kültüründen uzaklaştırılmak istenen bir gençliğin ihyasını her şeyin ötesinde görmüştür. "

Cemiyetimiz önümüzdeki sene 75 yaşına girecek. Millet iradesinin gasp edildiği darbe döneminde yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma gayesiyle tam üç asır geride kaldı. Vicdanlı nesiller için başlatılan bu hareket hemen her alanda meyvelerini verdi.

Milleti ve vatanı önceleyen, ahlakı ve birikimiyle ışıl ışıl parlayan on binlerce genç işte bu ocakta yetişti. İmam hatip okullarının kurulması ve yaşatılmasında ilim yayma ailesi tarihi sorumluluk üstlendi. İlim Yayma cemiyetimiz kuruluşundan bu yana yüzden fazla imam hatip okulunu davamıza kazandırdı. Eğitim, akademi, kültür sanat, burs gibi alanlarda çalışmalarına ilk günkü gibi kararlılıkla devam ediyor.

Bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum Bu mustesna kurumun davasına ortak olan, bu milletin derdiyle dertlenen herkesten Allah'tan razı olsun. Bu sofradan ekmek yemiş, bu meclise iştirak etmiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Artık aramızda olmayan vakıf insanlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum.

GAZZE MESAJI: "HİÇBİR ZAMAN SUSMADIK, BUNDAN SONRA DA SUSMAYACAĞIZ"

Asırlarca üzerine yeni teoriler, pratikler inşa eden kavramlar günden güne kan kaybediyorum. Anlamlar aşınıyor, değerler tahrip edilyior. Kutsal sayılan ne varsa kuşatma altına alınıyor. Önce pozitif, ardından insan olma şuurundan uzak materyalizm ile önce insanı yıpranıyor. Sizler de gördümüz. Gazze'de iki yıl boyunca yapılan vahşi soykırımı medeni görünen dünya yalnızca seyretti. Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya örgütleri, Gazze'de 200'ü aşkın meslektaşı ölürken haberini bile yapmadılar

Gazze'deki okulların yüzde 80'i İsrail bombalarının hedefi oldu. Bu saldırılarda tamamen yakıldı yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci ve yüzlerce öğretmen, bilim insanı ve akademisyen işgal güçleri tarafından şehit edildi.

Bunlar savaşın acımasız sonuçları değildir. Burada bilinçli ve kasıtlı soykırım politikası uygulanmıştır. Bugün Gazze tonlarca olan yıkıntıyla örtülü. Bunu görezden gelmek konuşmamak toplu kıyıma ortak olmaktır.

Biz hiçbir zaman susmadık, susmayacağız. Dünyada nereye gidersek gidelim bunu haykıracağız. Daha geçen hafta Güney Afrika'daydım. Orada bütün oturumlarda bunları haykırdım, bunları konuştum. Bizim de devreye girmemizle ateşkes sağlandı. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihal ediliyor. Hamas'ın her şeye rağmen pozisyonunu koruduğunu görüyoruz bunu da takdir ediyoruz. Türkiye olarka hem ateşkes muhafazası hem de insani yardımlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Elimizdeki konteynırları göndermek istiyoruz İsrail karşı çıkıyor. Başlarında insanlıktan nasip almamış bir katil var.