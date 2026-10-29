HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEK LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

Açıklama şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye ile Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni iş birliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara’daki Liderler Zirvesi’nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönen'de yoğun yağış yolu çökertti: Ulaşım tamamen kesildiGönen'de yoğun yağış yolu çökertti: Ulaşım tamamen kesildi
Çorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralıÇorlu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.