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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran ve İsrail arasındaki gerginliği görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanımız, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini, İsrail’in Gazze’deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti."

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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