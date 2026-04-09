Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile ateşkesi görüştü: "Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran ile ABD arasında varılan ateşkes ele alınırken, Erdoğan Türkiye'nin barış için çaba gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile ateşkesi görüştü: "Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANIYLA ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile ateşkesi görüştü: "Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazır" 1

Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İRAN'IN KAYIPLARI İÇİN ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Erdoğan, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.

09 Nisan 2026
09 Nisan 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Recep Tayyip Erdoğan Mesud Pezeşkiyan
