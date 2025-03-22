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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 20:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan "4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma için her şeyi yapıyorlar. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEYECEĞİZ"

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

"GERİLİM HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞYORLAR"

4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma için her şeyi yapıyorlar. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde gerilim havası oluşturmaya çalışıyorlar.

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır. Özgür Özel neden korkuyorsun? Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden asla memnun değiliz. Sokaklara çıkarak, yanına sol örgütleri, marjinalleri alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır. Türkiye demokratik bir ülkedir. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkeyiz. Bırakın hukuk işlesin.

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Demokrasinin hukukun dışında çözüm arayanlara bugüne kadar daima avuçlarını yalamıştır.

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