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  4. İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı yükseldi! Elif Güven Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı yükseldi! Elif Güven Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 16:23
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İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91’e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı yükseldi! Elif Güven Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen ekrem imamoğlu operasyonu
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