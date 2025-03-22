İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltı sayısı yükseldi! Elif Güven Sabiha Gökçen'de gözaltına alındı

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91’e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.
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