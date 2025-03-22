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CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan olay çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.03.2025 12:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı olağanüstü kurultay kararıyla ilgili MHP'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde olacağını" savundu. CHP'den ise sert yanıt geldi: "Burada cevap bulunması gereken asıl soru; adliyelere talimat veren siyasetçilerin hukuku bir kez daha katledip katledemeyecekleridir"

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan olay çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultaya gitme kararı almasının mümkün olamayacağını ileri sürdü. Feti Yıldız, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" dedi.

"KURULTAY KARARI YOK HÜKMÜNDE OLUR"

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde olacağını" savundu.

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Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir."

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CHP'Lİ EMİR'DEN YANIT: "GENEL BAŞKANLIK YETKİLERİ GERİYE DÖNÜK YOK SAYILAMAZ"

MHP'li Feti Yıldız'ın bu çıkışına CHP yönetiminden yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlı ve usulü açıdan sıkı kurallara bağlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır. Burada cevap bulunması gereken asıl soru; adliyelere talimat veren siyasetçilerin hukuku bir kez daha katledip katledemeyecekleridir" ifadeleriyle yanıt verdi.

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NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, parti yönetimine kayyum atanması ihtimaline karşı olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu. Özel, dün mesai bitimine kadar CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü ön seçimi iptal etmenin planlandığını belirterek, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" demişti.

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Feti Yıldız CHP MHP ekrem imamoğlu operasyonu
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