MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması Türkiye'nin gündeminde. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek gösterilerinde Saraçhane'de dün "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet" demişti.
Özel'in bu açıklamalarına hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yaptığı bir paylaşımla Özgür Özel'i hedef aldı. Yönter paylaşımında şunları ifade etti:
"Özgür, çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…"
Özgür, çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…@eczozgurozel— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 21, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum