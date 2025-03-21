MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması Türkiye'nin gündeminde. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

ÖZEL'DEN 'SOKAK' ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek gösterilerinde Saraçhane'de dün "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet" demişti.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özel'in bu açıklamalarına hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

"ÇANLAR SENİN İÇİN ÇALIYOR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yaptığı bir paylaşımla Özgür Özel'i hedef aldı. Yönter paylaşımında şunları ifade etti:

"Özgür, çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…"

Özgür, çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…@eczozgurozel — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 21, 2025