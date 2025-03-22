CHP olağanüstü kurultay kararı aldı, gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi: Aday olacak mı? Fatih Portakal'dan 'truva atı' çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın partisine kayyum atama hazırlığında olduğunu ve bu ihtimali ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı. "Atatürk'ün partisine kayyum atamak istiyorlar" diyen Özel, "Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: "BEN ADAYIM"

Seçimli kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını belirten Özel, isteyen partililerin de adaylık başvurusu yapabileceğini kaydetti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

CHP lideri Özel'in bu çıkışı sonrası gözler ise bir yandan son kurultayda seçimi kaybeden CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kulislerde "Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusu fısıldamaya başlarken; gazeteci Fatih Portakal'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

FATİH PORTAKAL: "ÖZEL'E RAKİP OLAN KİŞİ BENCE TRUVA ATIDIR"

Sözcü TV'deki yayın sırasında Portakal, CHP'de "Truva atı çıkar mı?" diyerek "Özgür Özel'in karşısına aday çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu aday mı mesela?" diye sordu. Portakal, "Özgür Özel'in karşısına böyle bir kaos ortamında aday çıkması benim gözümde 'Truva atı'dır. Parti içi demokrasi falan değil. Sadece ufak işlerin insanı olarak görürüm. Onun için bana göre çıkacak her aday Truva atıdır" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gözlerin çevrildiği CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise saatler sonra beklenen açıklama geldi. CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına destek veren Kılıçdaroğlu, aldıkları karar nedeniyle Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."