Saaraçhane'de İmamoğlu gerginliği... Polis müdahale etti, göstericiler İBB binasına sığındı

İBB Başkanmı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP sokak çağrısı yaparken, toplanma adreslerinden biri de İBB binasının olduğu Saraçhane oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup ile polis karşı karşıya geldi.

POLİS İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALESİ GECE BOYU SÜRDÜ

Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.

İBB BİNASINA SIĞINDILAR

Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır