HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saaraçhane'de İmamoğlu gerginliği... Polis müdahale etti, göstericiler İBB binasına sığındı

Saaraçhane'de İmamoğlu gerginliği... Polis müdahale etti, göstericiler İBB binasına sığındı

22.03.2025 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin çağrısıyla Saraçhane'de toplanan kitleden bazı gruplar polisle karşı karşıya geldi. Bazı eylemciler polise yanıcı ve patlayıcı madde atarken, polis de sert müdahalede bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren olaylarda polisin müdahalesinden kaçmaya çalışan bir grup, İBB binasına sığındı.

Saaraçhane'de İmamoğlu gerginliği... Polis müdahale etti, göstericiler İBB binasına sığındı

İBB Başkanmı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP sokak çağrısı yaparken, toplanma adreslerinden biri de İBB binasının olduğu Saraçhane oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup ile polis karşı karşıya geldi.

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622936_184416

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622938_184416

POLİS İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622939_184416

POLİS MÜDAHALESİ GECE BOYU SÜRDÜ

Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622723_184416

İBB BİNASINA SIĞINDILAR

Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622721_184416

ISTANBUL---SARACHANEDEKI-PROTESTOCULARA_622937_184416

İlginizi Çekebilir

MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

 Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

 Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok"

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok"

 İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

 CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama!Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama!
Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklamasıAbdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu polis ibb saraçhane ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'i hedef aldı! "Çanlar senin için çalıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok"

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok"

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Piyasalardaki hareketlilik sürecek mi?

Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Piyasalardaki hareketlilik sürecek mi?

Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.