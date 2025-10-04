- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon güreşçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini bugün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de hazır bulundu.

"HEPİNİZİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “664’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yeni başpehlivanı olan Orhan Okulu’yu tebrik ediyor, başpehlivanlık kemerini 3’üncü kez kuşanan Orhan kardeşime daha nice başarılar diliyorum. 2’nci olan Feyzullah Aktur kardeşimi de tebrik ediyor, gelecekte hedefine ulaşacağına inanıyorum. Yine burada 2024 ve 2025 yılları CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde birinci ve ikinci olan siz pehlivanlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında, farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu vesileyle isimlerini er meydanına altın harflerle yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kırkdereli Mehmet başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm pehlivanlarımızı da rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

"KIRKPINAR ADETA OLİMPİYAT NİTELİĞİ KAZANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerimizin yanında olmaya, güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız gerekse Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'muz bu noktada çok önemli bir misyon üstleniyor. Finansman, tesisleşme ve altyapı başta olmak üzere bu alandaki desteklerimizi yıldan yıla artırıyoruz. Ülkemizin her bölgesinde büyük bir ilgiyle takip edilen ata sporumuz yağlı güreşin yaygınlaştırılmasında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Pehlivanlarımızın ortaya koydukları emek ve mücadelenin yalnızca Kırkpınar ile sınırlı kalmaması için de gerekli adımları atıyoruz. 3 yıl önce yaptığımız ve Kırkpınar’ın yanı sıra Manavgat, Şahinbey, Seka Park, Ordu, Samsun, Kurtdere ve Elmalı olmak üzere 7 farklı organizasyonun yer aldığı Türkiye Yağlı Güreş Ligi bunlardan biridir. Kırkpınar’a katılma kotasının ligde elde edilen puanlara göre belirlenmesiyle birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşi adeta olimpiyat niteliği kazandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırkpınar’daki coşku, gurur ve heyecan tüm lig müsabakalarına yayılırken, rekabetin seyri daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu yıl Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da yağlı güreş organizasyonları düzenleyerek ata sporumuzu uluslararası alana taşıyan federasyonumuza teşekkür ediyorum. Birinci Dünya Karakucak Şampiyonası, 25-26 Ekim tarihlerinde inşallah Maraş’ta gerçekleşecek. Önümüzdeki seneyse ligde ve Kırkpınar’da Tozkoparan’dan pehlivanlığa kadar tüm boylarda ilk 4’e giren pehlivanlarımızın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı icra edeceğiz. Yağlı güreşi ve geleneksel güreş dallarımızı, ata sporlarımızın tamamını desteklemeyi inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yeni başpehlivanı Orhan Okulu kardeşimin şahsında siz pehlivanlarımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. CV Enerji’yi Türk güreşine verdikleri destek dolayısıyla kutluyor, bu desteğin devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır