Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

"İSRAİL SALDIRGANLIĞI TÜM BÖLGE İÇİN TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA