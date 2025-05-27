Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın yıl dönümünde 'kamu malı' vurgusu: Kabul edilemez

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin ön önemli şartı adaletin sağlanmasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir. Mali yönetim ve denetim de hayati rol oynamaktadır. Zayıf sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem millet hem de devlet için varoluş tehdididir. Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardandır.