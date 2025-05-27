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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın yıl dönümünde 'kamu malı' vurgusu: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında önemi açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın yıl dönümünde 'kamu malı' vurgusu: Kabul edilemez
Ufuk Dağ

Akşama doğru AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı öncesinde Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasındaki 'kamu malı' vurgusu dikkat çekti.

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Erdoğan'ın programdaki konuşmasının satır başları şu şekilde;

  • Sayıştayımızın 163. kuruluş yıldönümü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Kıymetli buluşmaya vesile olan Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

  • Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin ön önemli şartı adaletin sağlanmasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir. Mali yönetim ve denetim de hayati rol oynamaktadır. Zayıf sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem millet hem de devlet için varoluş tehdididir. Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardandır.

  • Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez.

  • Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. Milletimizin hakkını yedirmeyiz. İş, eylem ve harcamalarda usulsüzlük varsa, hesabını önce yargıya sonra millete vermelidir. Son tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Bu yöndeki her olumlu adımı destekleyeceğiz.
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Sayıştay recep tayip erdoğan
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