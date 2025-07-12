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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: "Acıları aşmak kolay olmayacak. Ama gençlerimiz hayatının baharında aramızdan ayrılmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anne ve babalarına seslendi. Erdoğan, "Acıları aşmak kolay olmayacak. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız geri gelmeyecek. Ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan ayrılmayacak. İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek, evlat acısı yaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: "Acıları aşmak kolay olmayacak. Ama gençlerimiz hayatının baharında aramızdan ayrılmayacak"
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anne ve babalarına seslenerek "Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun" dedi.

Paylaşımında gazilere de seslenen Erdoğan, müsterih olmalarını istedi ve gelinen nokta ile fedakarlıklarının taçlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: "Acıları aşmak kolay olmayacak. Ama gençlerimiz hayatının baharında aramızdan ayrılmayacak" 1

"ŞEHİT ANALARI, ŞEHİT BABALARI! ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak.

Gazi kardeşlerim! Müsterih olun. Gelinen nokta ile fedakârlığınız taçlanacak.

"ACILARI AŞMAK KOLAY OLMAYACAK"

Türkiye’yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Acıları aşmak kolay olmayacak. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız geri gelmeyecek.

Ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan ayrılmayacak. İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek, evlat acısı yaşamayacak. Biz ne badireler atlattık, ne tuzakları aşıp bugünlere geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: "Acıları aşmak kolay olmayacak. Ama gençlerimiz hayatının baharında aramızdan ayrılmayacak" 2

"YARALARIMIZI SARAR, YOLUMUZA ÇOK DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDERİZ"

Yaralarımızı sarar, yolumuza çok daha güçlü, çok daha kararlı devam ederiz. Ülke ve millet olarak bu öz güvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz.

Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz.

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şehit gazi cumhurbaşkanı erdoğan Terörsüz Türkiye
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