PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Terörsüz Türkiye sürecinde dün Irak'ın Sülkeymaniye kentinde terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist silahlarını yaktı. Silah yakma töreni Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

PKK'NIN YAKTIĞI SİLAHLAR NEREDE?

EKOL TV yazarı Cem Tekel " Tarihi anlar yaşandı. Kazasız belasız bir provokasyon olmadan bu süreç halledildi.Bu süreç gerçekten çok çok ince planlanmış ve detaylandırılmıştı. Her aşamada Türkiye mutlaka orada oldu. Yoldan sapmaya izin verilmedi. Silah bırakma töreni Casene Mağarası'nda düzenlendi. Burası çok korunaklı bir bölge. Yakılan silahların akıbeti merak ediliyor. Aslında Kürt Bölgesel Yönetimi, o silahları kendi ulusal güvenlik müzelerine almak istiyordu ama ondan vazgeçtiler. O silahlar hâlâ mağarada duruyor. Bugün karar verilebilir. Şu an mağarada koruma altında" şeklinde konuştu.

"HAVANIN KARARMASINI BEKLEDİLER"

Törene dair detayları aktaran Tekel "PKK’lı grup, silah bırakma açıklamasının ardından bölgeden hemen ayrılmadı. Yerel televizyonlara röportajlar veren grup üyeleri, açıklamanın ardından bir süre daha alanda kaldı. Bu bekleyişin sebebinin ise grubun, diğer kamplara geçiş yapmadan önce güvenlik gerekçesiyle havanın kararmasını beklemesi olduğu ifade edildi. Kampların yerlerinin ifşa edilmemesi amacıyla karanlıkta gidilmesi planlandığını öğrendik. Türkiye'nin İHA'ları ve teknik kapasitesi düşünüldüğünde çok mantıklı olmasa da kendileri böyle uygun görmüşler. Bir başka noktada silah bırakan 30 PKK'lı teröristin Türk olmasıydı" dedi.