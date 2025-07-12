HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

İçerik devam ediyor
Recep Demircan

Terörsüz Türkiye sürecinde dün terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist silahlarını yakmıştı. Yakılan silahların halen mağarada durduğu belirtildi. Silahları yakan terörist grubun ise bölgeden ayrılmak için havanın kararmasını beklediği aktarıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde dün Irak'ın Sülkeymaniye kentinde terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist silahlarını yaktı. Silah yakma töreni Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

PKK lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler" 1

PKK'NIN YAKTIĞI SİLAHLAR NEREDE?

EKOL TV yazarı Cem Tekel " Tarihi anlar yaşandı. Kazasız belasız bir provokasyon olmadan bu süreç halledildi.Bu süreç gerçekten çok çok ince planlanmış ve detaylandırılmıştı. Her aşamada Türkiye mutlaka orada oldu. Yoldan sapmaya izin verilmedi. Silah bırakma töreni Casene Mağarası'nda düzenlendi. Burası çok korunaklı bir bölge. Yakılan silahların akıbeti merak ediliyor. Aslında Kürt Bölgesel Yönetimi, o silahları kendi ulusal güvenlik müzelerine almak istiyordu ama ondan vazgeçtiler. O silahlar hâlâ mağarada duruyor. Bugün karar verilebilir. Şu an mağarada koruma altında" şeklinde konuştu.

PKK lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler" 2

"HAVANIN KARARMASINI BEKLEDİLER"

Törene dair detayları aktaran Tekel "PKK’lı grup, silah bırakma açıklamasının ardından bölgeden hemen ayrılmadı. Yerel televizyonlara röportajlar veren grup üyeleri, açıklamanın ardından bir süre daha alanda kaldı. Bu bekleyişin sebebinin ise grubun, diğer kamplara geçiş yapmadan önce güvenlik gerekçesiyle havanın kararmasını beklemesi olduğu ifade edildi. Kampların yerlerinin ifşa edilmemesi amacıyla karanlıkta gidilmesi planlandığını öğrendik. Türkiye'nin İHA'ları ve teknik kapasitesi düşünüldüğünde çok mantıklı olmasa da kendileri böyle uygun görmüşler. Bir başka noktada silah bırakan 30 PKK'lı teröristin Türk olmasıydı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 53 yıllık lunapark tarih olduSamsun’da 53 yıllık lunapark tarih oldu
Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..."Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..."

Anahtar Kelimeler:
pkk Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Taksici resmen çıldırdı: İzleyenler şoke oldu!

Taksici resmen çıldırdı: İzleyenler şoke oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.