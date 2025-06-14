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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Selman ile İsrail-İran gerilimini görüştü: "İsrail durdurulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. İran ve İsrail arasındaki gerilimin ele alındığı görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tansiyonun düşmesi için İsrail'in durdurulması gerek. Nükleer anlaşmazlıklar ancak mücakere ile çözülebilir. Çıkabilecek yeni savaş düzensiz göç dalgası oluşturabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Selman ile İsrail-İran gerilimini görüştü: "İsrail durdurulmalı"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile İsrail-İran gerilimini telefonda görüştü. Görüşmede Netenyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İSRAİL DURDURULMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Netanyahu yönetiminin İsrail'in bölge için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Tansiyonun düşürülmesi için İsrail durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

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"ULUSLARARASI CAMİANIN FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA GÖZ YUMMASI İSRAİL'İ BU HALE GETİRDİ"

Erdoğan, görüşmede Netenyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti ve "Uluslararası camianın Filistin'deki işgale ve soykırıma göz yumması İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BÖLGE İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

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"BARIŞ ÇABALARINI BALTALIYOR"

Erdoğan, uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Suudi Arabistan Muhammed bin Selman erdoğan
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