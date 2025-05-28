HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiğini duyurmuştu! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu

Yeni anayasa için çalışmalara başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımız görevlendirildi! Demokrasi envanterimize katacağız" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için talimat verdiği 10 isim belli oldu. Kulislere yansıyanlara göre 10 kişilik ekibe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiğini duyurmuştu! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu
Devrim Karadağ

Erdoğan "Yeni anayasa için görevlendirdim" demişti! 10 isim belli oldu kulisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiğini duyurmuştu! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu

Yeni anayasa çalışmalarının başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi; yeni anayasa çalışmaları için harekete geçildi. Dün Ankara'da gerçekleşen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar vermişti.

ERDOĞAN: "10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmaları için talimat verdiğini belirterek "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor.
Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

AA-20250527-38099820-38099814-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

10 KİŞİLİK EKİPTE YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa hazırlık çalışması için görevlendirdiği 10 kişilik ekipte yer alan isimler belli oldu.

AA-20250527-38099820-38099813-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

CEVDET YILMAZ LİDERLİK EDECEK

Buna göre; komisyon başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi'

Komisyonda; AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un yer alacağı ifade ediliyor.

AA-20250527-38099820-38099812-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir canı kurtarmak isterken, kendi canından oluyorduBir canı kurtarmak isterken, kendi canından oluyordu
Yeni yasa tasarısı tedavisi olmayan hastalar için...Yeni yasa tasarısı tedavisi olmayan hastalar için...

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti yeni anayasa
En Çok Okunan Haberler
İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Aman dikkat! Beklediğiniz kargo kabus olmasın

Aman dikkat! Beklediğiniz kargo kabus olmasın

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Kardeş cinayetinin korkunç görüntüsü

Kardeş cinayetinin korkunç görüntüsü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.