Erdoğan "Yeni anayasa için görevlendirdim" demişti! 10 isim belli oldu kulisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiğini duyurmuştu! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu

Yeni anayasa çalışmalarının başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi; yeni anayasa çalışmaları için harekete geçildi. Dün Ankara'da gerçekleşen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar vermişti.

ERDOĞAN: "10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmaları için talimat verdiğini belirterek "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor.

Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

10 KİŞİLİK EKİPTE YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa hazırlık çalışması için görevlendirdiği 10 kişilik ekipte yer alan isimler belli oldu.

CEVDET YILMAZ LİDERLİK EDECEK

Buna göre; komisyon başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapması bekleniyor.

Komisyonda; AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un yer alacağı ifade ediliyor.