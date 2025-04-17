Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tedbir almalıyız' diyerek uyardı: 'Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;
Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal harbinden 15 Temmuz'a, şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize rabbimden niyazlar diliyorum.
Bugün sizlere tevcih edilecek bröveler, cesaret nişanlarıdır. 2 hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en derin sularda, hayatınız pahasına milletinize, devletinize hizmet edeceksiniz.
Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmayın. Bu toprakları gerektiğinde al kanlarıyla sulayan bu millet, öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet, ebet müddet ilkesi doğrultusunda asırlardır mücadele eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle insanlığa kattığımız değerlerle bütünleşmiş bir milletin fertleriyiz. Böyle şerefli bir milleti geleceğe taşımak hepimizin asil gayesidir.
Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza ülkemizin etrafında, merkezinde barış ve güvenliğin olduğu bir dönemin hakim olmasını istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi öyle laf olsun diye söylemiyor, barışa inandığımız için vurguluyoruz. Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz. Ülkemizin etrafında barış ve güvenliğin hakim olduğu yeni bir iklim olsun istiyoruz.
Erdoğan ardından Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde şu açıklamalarda bulundu;
Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.
Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir.
Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız.
GAP 1.6 milyon kişiye istihdam sağlayacak. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız.
Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor.