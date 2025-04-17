Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tedbir almalıyız' diyerek uyardı: 'Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız.

Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmayın. Bu toprakları gerektiğinde al kanlarıyla sulayan bu millet, öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet, ebet müddet ilkesi doğrultusunda asırlardır mücadele eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle insanlığa kattığımız değerlerle bütünleşmiş bir milletin fertleriyiz. Böyle şerefli bir milleti geleceğe taşımak hepimizin asil gayesidir.

Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza ülkemizin etrafında, merkezinde barış ve güvenliğin olduğu bir dönemin hakim olmasını istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi öyle laf olsun diye söylemiyor, barışa inandığımız için vurguluyoruz. Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz. Ülkemizin etrafında barış ve güvenliğin hakim olduğu yeni bir iklim olsun istiyoruz.