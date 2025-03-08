Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki görüntülere çok sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki acı olayla ilgili açıklama: "Hiçbir izahı olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda konuştu. Terör belasını defetmek için çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy Belediyesi Meclisi'nde 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşananlara tepki göstererek "Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik tavır 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini göstermektedir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"TERÖR BELASINI DEFETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz. Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz.

"KADINLARIN HER ALANDA ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞTIK"

Bizim inanç ve medeniyet değerlerimize göre kadın aile ve toplumun omurgasıdır. Batı'da kadın hakları gündemde bile yokken bizde 1843 yılından itibaren resmi olarak çalışmaya başlamıştır. Batı'dan bile önce kadınlar ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kadınların her alanda önünü açmaya çalıştık.

KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ

Ana muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddiaların hiçbir kaynağı bulunmuyor. Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili üyemizin sözünü kestiler, dışarı attılar. Bu yüzden sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik tavır 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini göstermektedir.

KONYA'DAKİ ACI OLAY: "HİÇBİR İZAHI OLAMAZ"

2 yaşındaki Rana yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz. Başı boş köpek sorununu çözmek için çıkardığımız yasanın uygulanması için adımlar atıyoruz. Muhalefet cenahında yasaya karşı direnç devam ediyor. Bunun da üstesinden geleceğiz. Sahipsiz köpek sorununu çözeceğiz."