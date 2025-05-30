Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşme yapılması barış sürecine fayda sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE, İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERİN DEVAMINDAN YANADIR"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi

gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

"ATEŞKESİN ELE ALINMASI, BARIŞA GİDEN YOLUN TAŞLARINI DÖŞER"

Cumhurbaşkanımız, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti."