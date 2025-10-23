HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü: "Birçok konuda tutumlarımız örtüşüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü: "Birçok konuda tutumlarımız örtüşüyor"

7Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman'ı resmi ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.

Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın cinayeti üniversiteye kadar girdi! 3 çocuk annesi öğrenci eski eşi tarafından katledildiKadın cinayeti üniversiteye kadar girdi! 3 çocuk annesi öğrenci eski eşi tarafından katledildi
CİMER şikayeti mahalleyi ayağa kaldırdıCİMER şikayeti mahalleyi ayağa kaldırdı

Anahtar Kelimeler:
Umman Recep Tayyip Erdoğan sultan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.