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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderlerin çocukluk halleri, tebessüm ettirdi! Zirveye yapay zeka damgası

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Devrim Karadağ

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Zirvesi'nde yapay zeka ile liderlerin çocukluk halleri canlandırıldı. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi çocukluk görüntüsünü görünce tebessüm etti. Söz konusu görüntüler hem zirvenin yapıldığı salonda liderlerin yüzlerini güldürürken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu yıl Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Zirvesi'ne yapay zeka teknoloji damga vurdu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği kritik zirvede hazırlanan özel sunum liderlerin yüzünü güldürdü.

LİDERLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ EKRANA YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, tüm liderlerin çocukluk halleri, yapay zekâ kullanılarak dijital ortamda canlandırıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Cumhurbalkanı Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti.

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Salondaki diğer liderlerin de dijital çocukluk hallerini gördüklerinde gülümsediği görüldü.

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Zirvedeki samimi ve renkli anlar sosyal medyada da gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan çocuk
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