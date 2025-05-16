Son dakika | Zelenskiy'le görüşme sonrası alınan kararı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kez önemli bir fırsat penceresi aralandı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiğinde. Dün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayan Erdoğan bugün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da.
Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı.
Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.
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