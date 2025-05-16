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Son dakika | Zelenskiy'le görüşme sonrası alınan kararı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kez önemli bir fırsat penceresi aralandı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna barışı için dünyaya önemli bir mesaj verdi. Dün Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesi sonrası alınan kararı duyuran Erdoğan "Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı" diye konuştu. Erdoğan, Schengen vizesinin gözden geçirilmesine yönelik bir çağrı da yaptı.

Son dakika | Zelenskiy'le görüşme sonrası alınan kararı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kez önemli bir fırsat penceresi aralandı"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiğinde. Dün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayan Erdoğan bugün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da.

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Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı.

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“BİRÇOK ALANDA MUAZZAM İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNE SAHİBİZ”

Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

  • Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz. Muazzam iş birliği potansiyeline sahip olduğumuz birçok alan bulunuyor. AB’nin kendi savunma sanayisini geliştirmeye yönelik gayretler faydalıdır.

“TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDE”

  • Türkiye 1,3 trilyon dolar büyüklüğü, 85 milyonu aşan nüfusu, rekabetçi sanayisi ve büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişimiyle kritik önemdedir.

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‘SCHENGEN VİZESİ’ MESAJI

  • İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

  • Zelenskiy'le görüşmemiz sonrasında teknik görüşmelere başlama kararı aldık. Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Şu anda İstanbul'da Dışişleri Bakanımın riyasetinde görüşmeler devam ediyor. Bunun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gelinen aşamada barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan schengen vizesi zelenskiy
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