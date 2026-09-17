HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geliyor! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geliyor! Tarih belli oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD’nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na sayılı günler kaldı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta görüşeceğini duyurdu.

TRUMP KÖRFEZ LİDERLERİYLE DE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Eylül’de New York’ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan, İHA'nın ABD merkezli Axios haber sitesinden aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Eylül’de başlayacak olan BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Haberde, Trump’ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşeceği belirtilerek, görüşmede savaş sonrası stratejiye odaklanılmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde, görüşmenin diğer Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği ihtimali olduğuna da yer verildi.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da New York’ta Trump ile görüşmek istediği ancak İsrailli bir kaynağa göre henüz herhangi bir görüşme planlanmadığı ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!
Kardeşleri söyledi, hemen gözaltına alındıKardeşleri söyledi, hemen gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Tom Barrack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.