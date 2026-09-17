HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilek Mahallesi'ndeki bir plastik ve ambalaj imalathanesine operasyon düzenlendi.

Mersin de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi 1

İmalathanede yapılan aramada, sentetik ecza hap üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve aparatları, 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş sentetik ecza hap kapsülü ile 15 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi.
Mersin de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi 2
Operasyonda "tehdit ve hakaret" suçundan kaydı bulunan H.C.G. (27) ile F.E.D. (26) yakalandı.

Mersin de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi 3

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Mersin de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi 4
Bu arada, "uyuşturucu madde kullanma" ve "tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı bulunan firari şüpheli S.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak"Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak"
Samsun’da uyuşturucu operasyonuSamsun’da uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.