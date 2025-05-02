Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın KKTC'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Başkan Altun'un paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (3 Mayıs Cumartesi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır.
Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır"
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (3 Mayıs Cumartesi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 2, 2025
Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu…
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