Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Diyarbakır bir medeniyetler şehri"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti. Etkinlik alanına gelen Yılmaz, burada protokol üyeleri ve vatandaşlarla selamlaştı. Alanda bulunan stantları gezen Cevdet Yılmaz, ürünleri inceleyip bilgi aldı. Ziyareti sırasında Yılmaz’a kadayıf tatlısı ve Siirt fıstığı ikram edildi.

Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gayet güzel, ilgi de çok iyi hakikaten. Daha önce de gelmiştik. Diyarbakır bir medeniyetler şehri. Birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Büyük bir mirasa sahip, bu miras sadece Diyarbakır’ın değil tüm ülkemizin mirası. Bu güzellikleri Diyarbakır’ın dışına da taşıyan bir etkinlik. Tabi ki Diyarbakır’a gitmenin yerini tutmuyor. Ülkemiz çok büyük bir ülke. Çok zengin, çok derin tarihi olan bir ülke. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bu zenginliği hem milletimiz için hem tüm insanlık için değerlendirmek durumundayız. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde terörsüz Türkiye kavramı da bütün bu çalışmaları çok daha anlamlı kılıyor. Huzur içinde, birlik beraberlik içinde bu farklılıklarımızı, bu zenginliklerimizi çatışma konusu değil, tam aksine bir araya gelme paylaşma konusu olarak görmemiz gerekiyor. Diyarbakır bu kültüre zaten sahip. Bundan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı’nda 86 milyon olarak doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle birlik beraberlik huzur içinde ama aynı zamanda bütün kimliklere, bütün farklılıklara saygı duyulan demokratik bir ortamda ülkemizi daha güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. Bir takım algı ve çarpıtmalar değil hakikatler üzerinden insanımızı buluşturmamız çok çok kıymetli. Önyargıları bir tarafa bırakarak birbirimizi daha yakından tanımamız, kucaklaşmamız, kardeşliğimizin idrakine varmamız çok çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM İSTANBULLULARA ETKİNLİK ALANINA ÇIKIN GELİN DİYORUZ"

Diyarbakır Tanıtım Günleri’nde konuşan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ise, "Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında pazar akşamına kadar gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teşrif etti. Kendilerinin Diyarbakır’a yıllarca çok büyük emekleri oldu. Pazar akşamına kadar Diyarbakır’ı tüm değerleriyle tanıtmaya devam edeceğiz. Şairlerimizle, yazarlarımızla, gastronomimiz, kültürümüzle, yöresel ürünlerimizle tüm hemşerilerimize ve tüm İstanbullulara etkinlik alanına çıkın çıkın gelin diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır