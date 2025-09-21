HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Filistin Devleti’ni tanıyarak önemli bir adım attılar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti’ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanımasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti’ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır.

"FİLİSTİN DEVLETİ’NİN DAHA FAZLA ÜLKE TARAFINDAN TANINMALI"

Bölgesel ve küresel barış için İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili bir şekilde cevap verilmesi şarttır. Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Filistin Devleti’ni tanıyarak önemli bir adım attılar" 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

