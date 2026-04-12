Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakerelerine ilişkin, "Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer.

"MÜZAKERELERE YETERLİ FIRSATIN VERİLMESİNİ DİLİYORUZ"

Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

